Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,92 Prozent auf 76.553,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.264,47 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 9,75 EUR beträgt die Performance seit Auflage 5,7 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,55 Prozent auf 52,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 52,59 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ethereum um 0,84 Prozent auf 2.092,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.110,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 350,99 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagvormittag um 0,81 Prozent auf 348,16 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Ripple am Dienstagvormittag nach. Um 0,79 Prozent auf 1,339 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,349 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 384,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (386,12 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2435 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2406 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1479 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3717 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3729 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,04 Prozent auf 655,32 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 662,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1020 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,1009 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 84,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,99 US-Dollar).

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,68 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 9,236 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,300 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,52 Prozent auf 9,447 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,495 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,71 Prozent auf 1,024 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,041 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.