Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:26 um 1,51 Prozent auf 63.744,44 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.718,78 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,0 Prozent aufweist und bei 8,30 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,98 Prozent auf 45,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,54 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,75 Prozent auf 1.885,07 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.918,69 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,76 Prozent auf 206,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 216,76 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,13 Prozent auf 1,072 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,084 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,57 Prozent auf 352,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 361,36 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1697 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1693 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1698 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1719 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3261 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,39 Prozent auf 589,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 591,96 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0705 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0694 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,27 Prozent auf 73,52 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 74,46 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Avalanche kaum. Am Freitagmittag lag der Avalanche-Kurs bei 6,441 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 6,442 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 2,62 Prozent auf 8,238 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,459 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6923 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,6865 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

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