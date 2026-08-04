Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,01 Prozent auf 63.433,10 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 63.440,68 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 8,25 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 0,02 Prozent auf 44,23 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 44,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Ethereum um 0,11 Prozent auf 1.855,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.857,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 212,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 212,95 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Dienstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,070 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,074 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 363,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 362,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1944 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1935 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1711 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3285 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3292 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,13 Prozent auf 587,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 588,64 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0700 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 73,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 73,45 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 3,45 Prozent auf 6,790 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,563 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 8,171 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,07 Prozent auf 8,165 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6897 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6900 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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