Krypto-Marktbericht 14.08.2026 09:48:20

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,66 Prozent auf 62.929,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.350,26 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 44,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,81 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,53 Prozent schwächer bei 1.873,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.883,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 205,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 206,49 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Freitagvormittag nach. Um 0,49 Prozent auf 1,003 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,008 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 394,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (393,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,29 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1822 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1593 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1587 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3342 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3341 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent schwächer bei 607,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,09 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0696 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 0,84 Prozent auf 75,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 76,17 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,04 Prozent auf 6,378 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,445 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 8,863 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 1,16 Prozent auf 8,760 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,51 Prozent auf 0,6781 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6885 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern
Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,157
0,0041
0,35
Japanischer Yen
184,29
0,3700
0,20
Britische Pfund
0,8557
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,941
0,0031
0,33
Hongkong-Dollar
9,0795
0,0336
0,37
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen