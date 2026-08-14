|Krypto-Marktbericht
|
14.08.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,66 Prozent auf 62.929,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.350,26 US-Dollar gestanden hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,3 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 44,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,81 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,53 Prozent schwächer bei 1.873,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.883,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 205,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 206,49 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple am Freitagvormittag nach. Um 0,49 Prozent auf 1,003 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,008 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 394,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (393,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,29 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1822 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1593 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1587 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3342 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3341 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent schwächer bei 607,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,09 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0696 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 0,84 Prozent auf 75,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 76,17 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,04 Prozent auf 6,378 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,445 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 8,863 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 1,16 Prozent auf 8,760 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,51 Prozent auf 0,6781 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6885 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0041
|
|
0,35
|Japanischer Yen
|
184,29
|
0,3700
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8557
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,941
|
0,0031
|
|
0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0795
|
0,0336
|
|
0,37
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.