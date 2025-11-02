Altcoins steigen an, doch ist Bitcoin Hyper das bessere Investment?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Wochen waren gezeichnet von Verlusten in ganzer Breite, aufgrund von großen Unsicherheiten, die von den USA ausgelöst wurden. Erst trug Donald Trump zu großen Kursverlusten bei, mit seinen Außenzöllen von 100 Prozent gegenüber China. Nur kurz darauf sorgte die Fed für die nächste Verkaufswelle. Momentan ist allerdings eine Phase der Stabilisierung zu erkennen. Doch sind Altcoins das bessere Investment gegenüber Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper – Was verbirgt sich hinter dem Tokens?

Nicht wenige fragen sich an dieser Stelle, was Bitcoin Hyper darstellt bzw. was sich hinter dem Newcomer am Markt verbirgt? Das ist keine große Überraschung, denn Bitcoin Hyper ist ein vollkommener Newcomer auf dem Markt und noch nicht einmal an einer Kryprobörse gelistet. Unabhängig davon wird dem Presales ein überdurchschnittlich hohes Potenzial zugemessen, insbesondere in den kommenden Monaten. Verdeutlicht wird dies mit einer eingeworbenen Summe von fast 26 Millionen US-Dollar. Doch was verbirgt sich hinter Bitcoin Hyper? Hinter dem Projekt verbirgt sich vereinfacht gesamt ein Team, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stärken des Bitcoins mit technischer Innovation zu verbinden. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Details zu werfen.

Damit die technische Innovation in der Branche gelingt, kommt die sogenannte Bitcoin-L2-Blockchain zum Einsatz, welche als Grundlage für den Token namens $Hyper dient und vorher noch bei keinem anderen Projekt Anwendung gefunden hat. Damit einher gehen einen Vielzahl an Vorteile gegenüber der klassischen Blockchain von Bitcoin, welche als teuer, ineffizient und nur in geringem Maß skalierbar gilt. Dies sind auch die Nachteile, die mit dem Einsatz der neuen technischen Grundlage der Vergangenen angehören. Doch das ist noch nicht alles, denn eine alte Bekannte Meme-Figur sorgt bereits von der ersten Sekunde an für Bekanntheit und Vertrauen. Die Rede ist von Pepe, die zu den beliebtesten Meme-Figuren in der Kryptoszene zählt. Doch kein neues Projekt schafft es zum gewünschten Erfolg, ohne ein schlüssiges und zukunftsgerichtetes Konzept sowie die optimale Verteilung der zur Verfügung stehenden Tokens. Genau dafür hat das Projektteam entscheidende Vorarbeiten geleistet.

Die Verteilung der $Hyper-Tokens im Überblick

Damit ein junges Projekt in der Krypto-Branche wie Bitcoin Hyper zum Erfolg wird, ist es notwendig, dass die zur Verfügung stehenden Tokens bestmöglich verteilt bzw. eingesetzt werden. Der größte Teil der zur Verfügung stehenden Tokens geht in diesem Zusammenhang auf die technische Entwicklung zurück, die zugleich auch über Erfolg und Misserfolg des gesamten Projektes in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren entscheidet. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt deutlich wurde, liegt der klare Fokus auf technische Innovation gegenüber den aktuellen Gegebenheiten von Bitcoin, welche ebenso ausgezeichnete Entwickler erfordert. Neben der Entwicklung fließen insgesamt 25 Prozent in den Ausbau der Geschäftstätigkeit in der Zukunft sowie in die wichtige Community, welche für den kurzfristigen und genauso langfristigen Erfolg des Projektes essentiell ist.

Allerdings gilt es auch zu berücksichtigen, dass ein Projekt wie Bitcoin Hyper von ganz alleine nur sehr langsam bekannt wird, beispielsweise durch Empfehlung, sprich es benötigt ein groß angelegtes und gezieltes Marketing, damit der Token und das Projekt sein wahres Potenzial ausschöpfen kann und schnell an große Bedeutung in der Branche gewinnt. Für das Marketing stehen insgesamt 20 Prozent der verfügbaren Tokens zur Verfügung, was die Gewichtigket verdeutlicht. Die Kanäle, die in diesem Zusammenhang bedient werden, sind u.a. die sozialen Medien, News-Seiten wie Finanzen.at und gezielte Werbe-Ads auf den unterschiedlichsten Kanälen. Darüber hinaus sind 15 Prozent für Prämien vorgesehen, wie zum Beispiel in Form des Staking. Die verbleibenden 10 Prozent werden für die initialen Börsenlistings verwendet, für die eine ausreichende Liquidität notwendig ist, um alle Transaktionen in den ersten Stunden und Tagen des Handels bedienen zu können und damit keine Missgunst vorzubeugen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,2 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 30 Millionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

