Analyse:Gibt es eine Korrelation zwischen Reddit und dem Bitcoin-Kurs?

Kryptowährungen gehören zu den volatilsten Anlageklassen am Markt. Anleger müssen teils starke Schwankungen aussitzen. Hinweise darauf, wie sich Bitcoin-Anleger positionieren sollten, wären in einem derartigen Umfeld Gold wert. Ein Analyst glaubt, einem möglichen Hinweisgeber für bevorstehende Preisausschläge bei der größten Kryptowährung Bitcoin ausgemacht zu haben. Doch ob dies Investoren bei ihrer Anlageentscheidung hilft, ist fraglich.

Weiß Reddit vorher, wie sich der Bitcoin entwickelt?

Sam Smith, ein Datenanalyst, hat die Korrelation zwischen der Preisentwicklung von Bitcoin und der Erwähnung der Kryptowährung auf der Plattform "Reddit" untersucht. Mit Hilfe der Google BigQuery, einer Datenbank, die in der Cloud gehostet ist, untersuchte er rund zwei Milliarden Reddit-Posts auf ihre Bitcoin-Relevanz. Das Ergebnis: In Zeiten starker Kursausschläge waren auch die Erwähnungen der Digitalwährung auf der Plattform höher als sonst. Er konnte also eine eindeutige Korrelation zwischen dem Besprechen von Bitcoin auf der Reddit-Plattform und den Preisänderungen am Markt ausmachen.

Erst eine Verfeinerung der noch recht groben Methode zeigte, dass die Kommentarhäufungen tatsächlich kurze Zeit vor den tatsächlichen Preisausschlägen auftraten. In Charts war zu erkennen, dass insbesondere 2017 ein zeitlicher Vorsprung bei der Anzahl der Reddit-Posts gegenüber dem bis dato höchsten Bitcoin-Preis bei knapp 20.000 US-Dollar zu sehen war. Auch die Preiseinbrüche in 2018 wurden kurz vorher durch eine erhöhte Kommentarfrequenz auf Reddit angekündigt.

Was bedeutet diese Erkenntnis für Bitcoin-Anleger?

Ob Anleger aus dieser Tatsache aber Rückschlüsse auf ihr Anlageverhalten ziehen sollten, bleibt zumindest fraglich. Denn nicht bei jeder starken Preisbewegung bei Bitcoin hat es im Vorlauf eine Zunahme der Bitcoin-Posts bei Reddit gegeben, was David Gilbert, CEO von ChartStar und Mitautor der Studie, mit dem zunehmenden Einstieg von institutionellen Investoren in den Bitcoin-Markt begründete. "Da institutionelle Investoren und mehr Mainstream-Unternehmen Interesse an Bitcoin bekundet haben, ist es gelungen, sich von der Abhängigkeit von Nischengemeinschaften wie r / bitcoin [eine Reddit-Bitcoin-Gruppe, Anm. d. Red.] zu lösen", so David Gilbert. Er wertete dies als Zeichen dafür, dass Bitcoin gereift sei und den Mainstream erreiche.

Bitcoin wird also nicht mehr nur in Foren und unter kleinen Anlegern diskutiert, zunehmend treten Bitcoin-Wale in den Markt ein und auch immer mehr institutionelle Anleger treffen Anlageentscheidungen, die den Bitcoin-Preis beeinflussen, nicht nach Diskussionen in Internetforen oder auf anderen Internetplattformen.

Die Korrelation zwischen verstärkten Erwähnungen bei Reddit und Bitcoin-Preisänderungen dürften also mit zunehmender Akzeptanz im Mainstream immer mehr an Relevanz verlieren.



