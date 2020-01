Analyst bullish gegenüber Ethereum: "Besser als Bitcoin"

• Bitcoin ist das beste Investment des vergangenen Jahrzehnts• Ethereum laut Analysten auf dem Vormarsch• Ethereum habe Marktchancen von über 80 Billionen US-Dollar, laut Andrew Keys

Läuft Ethereum dem Bitcoin in der neuen Dekade den Rang ab?

Der Bitcoin - König der Kryptowährungen und rentabelstes Investment des vergangenen Jahrzehnts, bei einer Kurssteigerung um Millionen von Prozent konnte kein anderes Asset mithalten.

Auch das Jahr 2020 startete erfolgversprechend für die digitale Währung, so konnte der Bitcoin zum Jahreswechsel wieder die signifikante Marke von 8.000 US-Dollar überschreiten.

Doch geht es nach dem Krypto-Analysten CryptoWolf (@IamCryptoWolf auf Twitter) wird Ethereum in den kommenden Jahren den Kryptomarkt bestimmen. Er deklarierte Ethereum via Kurznachricht sogar als bestes Investment der 2020er und prognostiziert für die Kryptowährung dementsprechend einen Aufstieg, der es dem Bitcoin der 2010er Jahre gleichtun würde.

Ethereum spiegelt Bitcoin wider

Der Marktanalyst CryptoWolf stützte seine These wenig später. Er veröffentlichte ebenfalls über Twitter einen Graphen, der die historischen Kursverläufe von Bitcoin und Ethereum vergleicht und kommentierte diesen Verlauf mit: "Diese Grafik darf nicht ignoriert werden".

This chart must not be ignored. pic.twitter.com/tjzEo6VFwT - CryptoWolf (@IamCryptoWolf) 10. Januar 2020

Die Grafik zeigt einen fast identischen Graphenverlauf der beiden Kryptowährungen, wobei Ethereums Kurve stets oberhalb der Kurve des Bitcoins verläuft. Das Problem der Grafik besteht jedoch darin, dass die Periode des dargestellten Ethereum-Graphen nicht bestimmt und unkommentiert über den Verlauf des Bitcoins von 2010 bis Mitte 2012 gelegt wurde.

Weitere Recherche klärt jedoch auf, dass die präsentierte Ethereum-Kurve die Anfangsjahre des Krypto-Coins widerspiegelt.

Analyst sieht Marktchance von Ethereum bei 80 Billionen US-Dollar

Die Grafik repräsentiert, was allgemein bereits bekannt ist: Die beiden digitalen Währungen konnten von Beginn an surreale Gewinne einspielen. Und möchte man der Grafik und den damit verbundenen Gemeinsamkeiten der Kryptowährungen Glauben schenken, so lässt sich ein steiler Aufstieg von Ethereum in der kommenden Dekade prognostizieren, welcher ähnliche Ausmaße wie der des Bitcoins annehmen könnte.

Auch Andrew Keys, Partner bei DARMA Capital, sieht eine erfolgversprechende Zukunft für Ethereum, wie er in einem Blog auf der Webseite des Blockchain-Unternehmens ConsenSys wissen ließ. Ethereum werde den Bitcoin in den kommenden zehn Jahren übertrumpfen, heißt es in Keys‘ Artikel. Ethereums dezentralisierter Anwendungsbereich wird es ermöglichen, dass es "[…] auf digitale Weise Fiatgeld, Gold , Softwarelizenzen, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Derivate, Treuepunkte, Reputationsratings und vieles mehr […] vertrauensvoll repräsentieren wird", begründet Keys seine Prognose.

In Zahlen ausgedrückt spricht Keys von einer möglichen Marktkapitalisierung von über 80 Billionen US-Dollar, das würde der zehnfachen Marktchance des Bitcoins entsprechen.

Kritiker von Ethereum dämpfen die Euphorie

Die Reaktionen auf die von CryptoWolf veröffentliche Grafik waren jedoch durchaus gemischt. Das Investment des Jahrzehnts sei heute noch vollkommen unbekannt, kommentierten einige kritische Stimmen auf Twitter.

Zudem habe Ethereum weiterhin Probleme mit der Skalierung, welche einer breiten Aneignung durch Investoren im Wege stehe.

Die Regeln des Finanzmarktes der allgemeinen Willkür und Unvorhersehbarkeit stützen die Thesen der Ethereum-Kritiker, dementsprechend scheint es wahrscheinlicher, dass sich Ethereum in Zukunft nicht mehr am Graphen des Bitcoins entlanghangeln wird, sondern einen eigenen Verlauf annimmt.

Henry Ely / Redaktion finanzen.at