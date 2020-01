Bitcoin doch nicht bei einer Million: John McAfee zieht Wette zurück

• McAfee zieht Millionen-Dollar-Bitcoin-Wette zurück• Trick, um neue Krypto-Interessenten zu gewinnen• Bitcoin sei veraltete Technik

Der IT-Experte John McAfee hat in der Kryptocommunity für einiges Aufsehen gesorgt. Insbesondere für die weltgrößte Kryptowährung, den Bitcoin, zeigte er sich in der Vergangenheit sehr optimistisch und prognostizierte dem digitalen Coin bereits im Jahr 2017, als der BTC rund 2.200 Dollar kostete, einen Sprung bis auf eine Million Dollar. Bis zum Jahresende 2020 werde die Marke erreicht, versprach er und zeigte sich so zuversichtlich für seine eigene Prognose, dass er später sogar versprach, andernfalls öffentlich im Fernsehen seinen eigenen Penis essen zu wollen:

Doch 2020, das Jahr, in dem sich McAfees Kursziel erfüllen soll, begann für Bitcoin-Fans mit einer herben Enttäuschung - denn auf einmal schlägt der IT-Experte gänzlich andere Töne an.

In einem Tweet verkündete der Krypto-Fan nun, dass die Wette nur ein "Trick" gewesen sei, um dem Krypto-Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und Reichweite zu generieren - das sei ihm auch gelungen, betont er.

Er habe nie vorgehabt, seinen Penis zu essen, heißt es in dem Twitter-Eintrag. Zeitgleich watschte er die älteste Kryptowährung der Welt kräftig ab: Bitcoin sei zwar die älteste Kryptowährung, dessen Technologie sei aber veraltet. Neuere Blockchains verfügten hingegen über mehr Privatsphäre, Smart Contracts, Applikationen und einiges mehr. "Bitcoin soll die Zukunft sein?", fragt McAfee und bemüht einen Vergleich aus der Automobilwelt: Sei denn das Model T von Ford die Zukunft des Automobils gewesen?

Eat my dick in 12 months?



A ruse to onboard new users. It worked.



Bitcoin was first. It's an ancient technology. All know it.



Newer blockchains have privacy, smart contracts, distributed apps and more.



Bitcoin is our future?



Was the Model T the future of the automobile?