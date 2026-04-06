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06.04.2026 18:24:00
Apple’s stock could surge 20%, and the MacBook Neo could be a key catalyst
Analysts are bullish on Apple’s expansion into the budget laptop market, which could boost earnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
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