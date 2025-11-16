|Langfristige Anlage
|
16.11.2025 11:03:14
Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 11,89 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 8,410 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24,60 USD, da Aptos am 15.11.2025 2,925 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 24,60 USD, was einer negativen Performance von 75,40 Prozent entspricht.
Am 04.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,569 USD. Bei 14,70 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.