Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Vor Jahren in Aptos investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 11,89 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 8,410 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24,60 USD, da Aptos am 15.11.2025 2,925 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 24,60 USD, was einer negativen Performance von 75,40 Prozent entspricht.

Am 04.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,569 USD. Bei 14,70 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

