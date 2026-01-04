|Lukrativer APT-Einstieg?
Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 9,781 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 10,22 Aptos im Depot. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 1,902 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,56 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,451 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 10,16 USD.
