Auf Stabilisierungskurs: Bitcoin kann sich nach Talfahrt wieder etwas erholen

Am Donnerstagnachmittag wurde er auf der Handelsplattform Bitstamp bei 59 000 US-Dollar gehandelt und damit mehr als 1000 Dollar höher als am Vorabend, als die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen zum sechsten Mal in Folge unverändert gelassen hatte.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank war der Bitcoin noch deutlich unter Druck geraten, und der Kurs war in der ersten Wochenhälfte um etwa 7000 Dollar gefallen. Zeitweise rutschte die Notierung unter 57 000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar.

Am Markt wurde auch auf starke Abflüsse aus neuen Bitcoin-ETFs verwiesen, die zu Beginn des Jahres in den USA an den Start gingen, und die in den vergangenen Monaten ein wesentlicher Preistreiber beim Bitcoin waren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wurden am Mittwoch insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen.

Unter anderem wegen der starken Nachfrage nach Bitcoin-ETFs, herausgegeben auch von den Vermögensverwaltern BlackRock und Fidelity, war der Kurs der Kryptowährung im März auf ein Rekordhoch bei knapp 74 000 Dollar gesprungen. Experten warnen immer wieder vor extremen Kursschwankungen beim Bitcoin.

/jkr/la/he

FRANKFURT (dpa-AFX)