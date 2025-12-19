|Gewinn oder Verlust?
|
19.12.2025 11:03:13
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einem AVAX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,446 Avalanche in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von AVAX-USD gestern auf 11,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 83,44 Prozent verkleinert.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 11,45 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.01.2025 bei 44,04 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1712
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
184,1205
|
1,7205
|
|
0,94
|Britische Pfund
|
0,8755
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Schweizer Franken
|
0,9312
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1124
|
-0,0121
|
|
-0,13