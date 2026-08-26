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26.08.2026 18:11:16
Bernstein: Bitcoin Could Hit $500,000 By 2029, MSTR to $350
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Devisenkurse
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|Hongkong-Dollar
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