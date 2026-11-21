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21.11.2026 19:55:02
Better Buy: Bitcoin vs. Ethereum
Bitcoin (CRYPTO:BTC) and Ether (CRYPTO:ETH) are the world's two most valuable cryptocurrencies. But after setting record highs in 2025, both tokens tumbled in 2026.
Bitcoin, which reached $126,000 last October, is now worth roughly $60,000. Ether, which topped $4,950 last August, trades at about $1,700. Let's see why these top "blue chip" cryptocurrencies crumbled -- and if either one is worth buying in this choppy market.
Image source: Getty Images.
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