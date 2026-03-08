|
08.03.2026 20:38:00
Better Crypto Buy: Bitcoin vs. XRP
Cryptocurrency investors aren't having the best time. The leader of the pack, Bitcoin (CRYPTO: BTC), has seen its price drop 44% (as of March 5) since it reached an all-time record in October 2025.With a market cap of $86 billion, XRP (CRYPTO: XRP) is another popular digital asset. It's currently trading 63% below its peak from January 2018. Which of these is the better crypto buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1551
|
0,0013
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
183,23
|
0,5700
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,8673
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9008
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0271
|
0,0036
|
|
0,04