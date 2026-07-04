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04.07.2026 12:17:00
Better Crypto for a $500 Investment: Bitcoin vs. Dogecoin
Cryptocurrencies are a relatively new asset class. However, even in a bear market, the industry commands a meaningful market cap of $2.1 trillion. And there are well-known pioneers who have developed significant brand power and recognition among investors.Bitcoin (CRYPTO: BTC) is the most valuable digital asset. And it's been around for almost two decades.There's also Dogecoin (CRYPTO: DOGE), a meme token launched in December 2013.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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