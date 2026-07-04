04.07.2026 12:17:00

Better Crypto for a $500 Investment: Bitcoin vs. Dogecoin

Cryptocurrencies are a relatively new asset class. However, even in a bear market, the industry commands a meaningful market cap of $2.1 trillion. And there are well-known pioneers who have developed significant brand power and recognition among investors.Bitcoin (CRYPTO: BTC) is the most valuable digital asset. And it's been around for almost two decades.There's also Dogecoin (CRYPTO: DOGE), a meme token launched in December 2013.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1437
0,0006
0,05
Japanischer Yen
184,64
0,4300
0,23
Britische Pfund
0,8566
0,0002
0,02
Schweizer Franken
0,9188
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
8,9699
0,0038
0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:08 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
01:19 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen