"Bicasso": Binance bringt NFT-Generator im ChatGPT-Stil an den Start

Was ist ChatGPT

ChatGPT ist ein KI-Chatbot, bei dem Nutzer einen beliebigen Text eingeben können, beispielsweise eine Frage oder eine Aufforderung, und ChatGPT generiert eine Antwort in Textform. Entwickelt wurde der KI-Chatbot von OpenAI, einem Forschungslabor für künstliche Intelligenz, das von Microsoft unterstützt und ursprünglich von Elon Musk , Sam Altman und anderen mitbegründet wurde. Wie Binance erklärt, ist ChatGPT einfach zu bedienen und kann in kurzer Zeit menschenähnliche Antworten zu einer Vielzahl von verschiedenen Themen generieren. Seit Februar 2023 ist die Nutzung des KI-Chatbots kostenlos. Anzumerken ist jedoch, dass ChatGPT kein tatsächliches Verständnis für den geschriebenen Text hat, den er verarbeitet, weshalb Antworten immer mit einer gewissen Vorsicht rezipiert werden müssen. Im Hinblick auf die Akzeptanz für Kryptowährungen bietet ChatGPT jedoch ein nicht zu unterschätzendes Versprechen in Bezug auf Information und Bildung.

Wie ChatGPT Krypto helfen kann

Doch wie genau kann ChatGPT die Einführung von Kryptowährungen unterstützen? "Es kann dazu beitragen, die Nutzer über Blockchain- und Krypto-Konzepte aufzuklären und die Technologie für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen," erklärt Binance. Neulinge im Kryptobereich werden häufig von den oftmals recht komplizierten Konzepten abgeschreckt. ChatGPT ist in der Lage, komplizierte Konzepte wie zum Beispiel "Proof of Work", "Bitcoin-Mining" oder "Hashing" in einer interaktiven und unterhaltsamen Weise zu erklären. Nutzer können außerdem so lange Fragen stellen, bis sie das Gefühl haben, dass sie das für sie interessante Krypto-Thema vollständig verstanden haben.

Fortgeschrittene Nutzer können den KI-Chatbot außerdem als Hilfe bei der Programmierung von Handelsrobotern und -terminals oder bei Smart Contracts nutzen. Darüber hinaus kann ChatGPT Einzelpersonen und Unternehmen den Einstieg in die Nutzung von Kryptowährungen durch die Automatisierung des Kundensupports erleichtern und so die Akzeptanzrate weiter erhöhen.

NFT-Generator im Stil von ChatGPT

Via Twitter gab Binance-CEO Changpeng Zhao den Launch eines neuen KI-Produkts namens "Bicasso" bekannt. "Hier ist ein lustiges neues #Binance AI Produkt namens #Bicasso 🎨. Sie können ihre kreativen Visionen mit KI in NFTs verwandeln. Probieren Sie es aus und zeigen Sie mir, was Sie damit machen. Beta-Version jetzt live, begrenzt auf 10k Münzen."

Here’s a fun new #Binance AI product called #Bicasso 🎨



You can turn your creative visions into NFTs with AI. Give it a try and show me what you make with it.



Beta version live now, limited to 10k mints.



➡️ https://t.co/QeQS7oh9uH pic.twitter.com/22Dllhg2sP - CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 1, 2023

Bei Bicasso handelt es sich um einen KI-gesteuerten NFT-Generator, der es Marktplatznutzern ermöglicht, computergenerierte Bilder zu erstellen und diese als NFTs zu prägen, wie Coindesk erklärt. Binance-NFT-Nutzer nutzten das neue Tool, das sich derzeit noch in der Beta-Phase befindet, schnell und teilten ihre Werke auf den sozialen Medien. Die anfängliche kostenlose Münzmenge war auf 10.000 NFTs begrenzt. Bei der Community kam das neue Tool wohl gut an, denn nur wenige Stunden nach der Ankündigung war die maximale Münzmenge bereits erreicht, so Blockzeit.

Redaktion finanzen.at