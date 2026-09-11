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11.09.2026 13:48:35
Billionaire Tim Draper Predicts Bitcoin to Hit $250,000 BTC Within 2 Years
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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