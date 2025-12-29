|
29.12.2025 15:00:53
Bitcoin, Ethereum Go Sideways All December: Why Is The Market So Slow?
This article Bitcoin, Ethereum Go Sideways All December: Why Is The Market So Slow? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1777
|
0,0004
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
184,0545
|
-0,2355
|
|
-0,13
|Britische Pfund
|
0,8729
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9293
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,156
|
0,0075
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.