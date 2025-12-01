Bitcoin bricht stark ein: Ist das Ende nahe?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den Bitcoin geht es derzeit derart stark abwärts, dass die Panik in der Community förmlich in der Luft liegt. Einige sprechen bereits davon, dass das Ende bereits sehr nah sein könnte und damit weitere massive Verluste in den kommenden Wochen und Monaten anstehen. Doch ist das schreckliche Szenario tatsächlich denkbar oder kommt es möglicherweise doch ganz anders? Wir haben die Lage rund um den Bitcoin detailliert unter die Lupe genommen.

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Bitcoin mit deutlichen Verlusten: Die Einzelheiten im Überblick!

Derzeit steht der Bitcoin bei einem Preis von knapp unter 85.000 US-Dollar, ein Preis, mit dem vor einigen Monaten nur die wenigsten gerechnet haben. In einem Monat musste der Bitcoin damit Verluste in Höhe von mehr als 23 Prozent hinnehmen. Direkt daran schließt sich ein Verlust von rund zwei Prozent an, innerhalb von einer Woche, Tendenz steigend. Damit besitzt der Bitcoin nur noch eine Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar, was dem Wert aus April entspricht. Mit derart herben Verlusten steht der Bitcoin allerdings nicht allein da. Auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben ebenso starke Verluste erlitten.

Für Ethereum ging es innerhalb der vergangenen vier Wochen beispielsweise um mehr als 30 Prozent abwärts, wodurch der Altcoin noch bei einem Preis von etwa 2.750 US-Dollar liegt. Direkt daran knüpft der XRP-Token an, der innerhalb der vergangenen vier Wochen rund 20 Prozent seines Wertes abgegeben hat. Die größten Verluste unter den Altcoins hat allerdings Solana zu verkraften, denn für den SOL-Token endeten die zurückliegenden vier Wochen mit einem Verlust von mehr als 33 Prozent, welcher noch immer weiter ansteigt. Doch was sind die Gründe für die Verluste beim Bitcoin?

Die Gründe für die massiven Verluste beim Bitcoin im Überblick!

Bereits in den letzten Wochen ging es für den Bitcoin immer weiter abwärts, was insbesondere daran lag, dass innerhalb von nur kurzer Zeit ein erheblicher Teil der Long-Positionen im Markt aufgelöst wurde. In Folge der Auflösung uns steigender Verluste zogen zahlreiche weitere Anleger und Investoren nach, um über die vergangenen Monate hinweg entstandene Gewinne auszulösen. Auch das Bitcoin-Unternehmen MicroStrategy vollzieht eine Neuausrichtung. Wie kürzlich bekannt wurde, bildete das Unternehmen eine Barreserve in Höhe von 1,44 Milliarden US-Dollar. Ebenso als negatives Signal gilt das Unterschreiten des wichtigen Supports von 90.000 US-Dollar, was zu weiteren Verkäufen führte. Doch wie geht es jetzt weiter, fällt der Bitcoin in den kommenden Wochen und Monaten immer weiter?

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Wie geht es für den Bitcoin weiter?

Derzeit fehlen ganz klar positive Signale, die für eine deutliche Gegenbewegung beim Bitcoin bzw. in der Community sorgen. Sollte sich die Stimmung in den kommenden Tagen drehen, ist ein schneller Kurswechsel möglich. Nach aktuellem Stand sollte allerdings davon ausgegangen werden, dass es zu weiteren Verlusten kommen könnte. Ein realistisches Szenario in diesem Zusammenhang ist der Rückfall auf 70.000 US-Dollar. Auf der anderen Seite ist nicht von einem totalen Crash beispielsweise auf 10.000 US-Dollar auszugehen, wodurch sich die aktuelle Situation als strategisch guter Zeitpunkt für einen Kauf anbieten könnte.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zum Bitcoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,7 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 20 Millionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.