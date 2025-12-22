Anlage: Erfolg oder Verlust? 22.12.2025 19:43:13

Bitcoin Cash: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Bitcoin Cash: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 100,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,69 BCH-Coins Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (589,78 USD), wäre das Investment nun 58 793,04 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 58 793,04 USD, was einer positiven Performance von 487,93 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.12.2025 bei 624,50 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1755
0,0040
0,34
Japanischer Yen
184,47
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8735
-0,0018
-0,21
Schweizer Franken
0,9311
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1455
0,0296
0,32
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street höher -- ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen