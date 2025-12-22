|Anlage: Erfolg oder Verlust?
Bitcoin Cash: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 100,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,69 BCH-Coins Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (589,78 USD), wäre das Investment nun 58 793,04 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 58 793,04 USD, was einer positiven Performance von 487,93 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.12.2025 bei 624,50 USD.
