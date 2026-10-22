|Krypto-Marktbericht
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22.10.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag
Bitcoin ist am Nachmittag 81.456,15 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 3,18 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.129,54 US-Dollar stand.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 17,4 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 4,23 Prozent auf 58,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 61,35 US-Dollar.
Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht 2,87 Prozent auf 2.398,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.469,19 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 273,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (285,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,24 Prozent.
Zudem gibt Ripple nach. Um 3,15 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,320 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,363 US-Dollar wert war.
Zudem gibt Monero nach. Um 0,68 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 618,12 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 622,34 US-Dollar wert war.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 5,01 Prozent auf 0,2141 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2254 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1766 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1835 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3301 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,94 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:10 auf 731,93 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 746,42 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0818 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0791 US-Dollar beziffert.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 106,78 US-Dollar.
Zudem gibt Avalanche nach. Um 5,42 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 9,140 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,664 US-Dollar wert war.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,07 Prozent auf 11,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,49 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 5,08 Prozent auf 0,9759 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,028 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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