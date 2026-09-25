Krypto-Marktbericht 25.09.2026 12:43:06

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,40 Prozent auf 84.737,46 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.395,74 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 22,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,67 Prozent auf 70,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 71,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ethereum um 0,91 Prozent auf 2.713,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.689,05 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,46 Prozent auf 338,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 337,27 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,04 Prozent auf 1,551 US-Dollar, nach 1,535 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,71 Prozent auf 564,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,87 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2484 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2527 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2156 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,2196 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3402 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 776,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (776,74 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0957 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0964 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 118,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,02 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,09 Prozent auf 10,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,19 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,48 Prozent auf 13,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,21 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Sui-Kurs um 3,34 Prozent auf 1,045 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,011 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Asiens Bitcoin-Welle: Kommt der große Japan-Boost?
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Bitcoin: Neue Studie zeigt Szenario für Kurse bis 840.000 US-Dollar
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Lukas Gojda/Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
0,0012
0,10
Japanischer Yen
179,21
-1,4800
-0,82
Britische Pfund
0,8599
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9355
0,0106
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:37 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen