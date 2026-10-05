Krypto-Marktbericht 05.10.2026 12:43:06

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:30 um 0,54 Prozent auf 86.048,04 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 86.511,89 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 26,3 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 70,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 70,71 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.719,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.726,23 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:30 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,79 Prozent schwächer bei 316,49 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 319,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,518 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,521 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,37 Prozent auf 548,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 546,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Cardano-Kurs um 5,29 Prozent auf 0,2733 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2596 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2232 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,2220 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3365 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3357 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 788,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (795,16 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0963 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0958 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 121,54 US-Dollar am Vortag auf 120,81 US-Dollar nach unten (0,60 Prozent).

Zudem gibt Avalanche am Montagmittag nach. Um 0,75 Prozent auf 11,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 11,11 US-Dollar.

Nach 14,28 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,70 Prozent auf 14,18 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Sui um 12:30 auf. Es geht 2,81 Prozent auf 1,246 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,212 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com,Wit Olszewski / Shutterstock.com

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