|Krypto-Marktbericht
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28.10.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochnachmittag
Bitcoin gab um 17:11 um 0,53 Prozent auf 80.443,49 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 80.875,77 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,3 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 58,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (57,15 US-Dollar).
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.330,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.349,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,84 Prozent.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,45 Prozent auf 290,79 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 295,07 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,48 Prozent schwächer bei 1,310 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,330 US-Dollar.
Zudem gibt Monero am Mittwochnachmittag nach. Um 0,20 Prozent auf 602,22 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 603,41 US-Dollar.
Zudem gibt Cardano nach. Um 1,57 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2025 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2057 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1702 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1701 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3310 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3305 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 748,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (744,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,37 Prozent auf 100,91 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,28 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,862 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,943 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,91 Prozent.
Währenddessen wird Chainlink bei 11,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,56 US-Dollar).
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 0,79 Prozent auf 0,9246 US-Dollar, nach 0,9319 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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