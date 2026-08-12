Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochvormittag

Bitcoin ist am Vormittag 63.647,22 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.565,51 US-Dollar stand.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

Nach 45,47 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 0,50 Prozent auf 45,24 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,29 Prozent auf 1.887,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.881,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,40 Prozent auf 212,79 US-Dollar, nach 213,64 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 377,23 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochvormittag um 5,25 Prozent auf 397,02 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1869 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1851 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1618 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1607 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Tron um 09:41 auf. Es geht 0,32 Prozent auf 0,3358 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3347 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,92 Prozent auf 611,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 616,77 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0716 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0718 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (76,18 US-Dollar) geht es um 0,29 Prozent auf 75,96 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,64 Prozent auf 6,215 US-Dollar, nach 6,319 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Chainlink am Mittwochvormittag nach. Um 0,33 Prozent auf 8,743 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,772 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6887 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6916 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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