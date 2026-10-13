Krypto-Marktbericht 13.10.2026 09:48:20

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag.

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 2,66 Prozent auf 83.914,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.739,41 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 21,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 2,40 Prozent auf 62,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 60,98 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 3,69 Prozent auf 2.534,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.443,73 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 274,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (265,71 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,38 Prozent.

Daneben wertet Ripple um 09:41 auf. Es geht 2,80 Prozent auf 1,377 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,339 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 2,79 Prozent stärker bei 541,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 526,69 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,45 Prozent auf 0,2390 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2333 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1948 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1907 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3287 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3295 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 745,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (732,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,73 Prozent.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0822 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0850 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 2,96 Prozent stärker bei 108,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 105,55 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 10,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,15 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,19 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,65 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 4,37 Prozent auf 1,072 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,027 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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