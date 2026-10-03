Tops & Flops 03.10.2026 02:50:14

Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im September 2026:

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    Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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