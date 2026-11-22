|Krypto-Marktbericht
|
22.11.2026 17:23:14
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:11 um 1,30 Prozent auf 60.912,96 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 60.132,14 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,8 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,34 Prozent auf 39,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 39,73 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.682,13 US-Dollar) geht es um 2,07 Prozent auf 1.716,98 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 198,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (199,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,45 Prozent.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 0,80 Prozent auf 0,9249 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9324 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um 0,52 Prozent auf 488,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 491,14 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1449 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1443 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1275 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1290 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3048 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3049 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,81 Prozent auf 557,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 547,41 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0552 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0553 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Solana um 0,13 Prozent auf 70,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 70,23 US-Dollar.
Nach 6,574 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,63 Prozent auf 6,681 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Chainlink bei 8,816 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,594 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,6483 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 0,6579 US-Dollar nach oben.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0968
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
174,49
|
-0,6300
|
|
-0,36
|Britische Pfund
|
0,838
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9206
|
-0,0053
|
|
-0,57
|Hongkong-Dollar
|
8,5974
|
-0,0043
|
|
-0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.