Krypto-Marktbericht 11.10.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,00 Prozent auf 82.937,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 82.939,48 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 11,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 19,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,21 Prozent auf 63,87 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,01 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht 0,28 Prozent auf 2.498,58 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.505,62 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,93 Prozent auf 277,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 279,90 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,404 US-Dollar) geht es um 0,85 Prozent auf 1,392 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 1,52 Prozent auf 527,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 519,57 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2479 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1966 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1953 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3301 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3306 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 747,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 750,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0852 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0858 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 109,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 09:41 ab. Es geht 0,63 Prozent auf 10,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,36 US-Dollar stand.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 1,39 Prozent auf 12,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,02 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,61 Prozent auf 1,097 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,114 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Asiens Bitcoin-Welle: Kommt der große Japan-Boost?
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Bitcoin: Neue Studie zeigt Szenario für Kurse bis 840.000 US-Dollar
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1202
0,0000
0,00
Japanischer Yen
177,34
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8474
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9294
-0,0030
-0,32
Hongkong-Dollar
8,7909
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen