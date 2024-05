Bitcoin, Ethereum und Co. sacken deutlich ab: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochvormittag entwickeln

Kryptokurse am Mittwochvormittag

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um -5,13 Prozent auf 57.618,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 60.734,71 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 ab. Es geht -4,99 Prozent auf 412,86 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 434,55 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.016,89 US-Dollar) geht es um -4,66 Prozent auf 2.876,30 US-Dollar nach unten.

Nach 79,55 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um -3,98 Prozent auf 76,38 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,5001 US-Dollar am Vortag auf 0,4892 US-Dollar nach unten (-2,16 Prozent).

Nach 0,4411 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochvormittag um -2,89 Prozent auf 0,4283 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -0,99 Prozent auf 118,15 US-Dollar. Gestern war Monero noch 119,33 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA nach. Um -4,82 Prozent reduziert sich der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,2033 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2135 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0048 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0045 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1051 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1077 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEM Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der NEM-Kurs um -4,22 Prozent auf 0,0342 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0357 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Dash am Mittwochvormittag nach. Um -4,07 Prozent auf 26,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 28,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt NEO um -7,81 Prozent auf 15,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at