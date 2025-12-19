Sam Aktie
WKN: 692815 / ISIN: FR0000044497
|Krypto-Entwicklungen
|
19.12.2025 14:25:39
Bitcoin klettert nach Vortagsverlusten wieder
Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag zuletzt bei rund 87.900 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch gut 85.000 Dollar gekostet. Der Bitcoin machte damit aber nur seine Verluste vom Vortag wett.
In der ablaufenden Woche fand der Bitcoin keine klare Richtung. Die Veröffentlichung von wichtigen US-Konjunkturdaten und die EZB-Zinsentscheidung sorgten nicht für nachhaltige Bewegung. Der Bitcoin notiert damit weiter unter seinem Hoch aus der vergangenen Woche, als er über 94.000 Dollar gestiegen war. Die von einigen Beobachtern erwartet Jahresendrally ist jedenfalls ausgeblieben. Das geopolitische Umfeld verunsichert die Anleger.
/jsl/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
