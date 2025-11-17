Bitcoin Kurs-Prognose: Kommt es jetzt zum ganz großen Verlust?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt kommt es derzeit zu zahlreichen Verlusten, die auch vor dem Bitcoin keinen Halt machen. Die Panik innerhalb der Krypto-Community liegt damit zum Greifen in der Luft. Doch ist die Panik beziehungsweise die Angst vor Verlusten berechtigt? Kommt es jetzt zum ganz großen Verlust bei Bitcoin und Co? Die Antworten darauf befinden sich in diesem Beitrag, während Bitcoin-Hyper exakt die gegenteilige Entwicklung vollzieht.

Bitcoin bricht 100.000 US-Dollar: die Einzelheiten im Überblick

Für den Altcoin verläuft es derzeit alles andere als nach dem Geschmack der Community. Derzeit reisen sich Verluste an Verluste, was in den kommenden Tagen dazu geführt hat, dass der Bitcoin 100.000 US-Dollar innerhalb von nur kurzer Zeit nach unten durchbrochen hat. Über mehrere Monate hinweg galt die 100.000 US-Dollar Marke als zweifelsfrei gesetzt. Mit einem Bruch, wie er vor wenigen Tagen stattgefunden hat, hatten die meisten in der Kryptoszene nicht mehr gerechnet.

Wirft man an dieser Stelle einen Blick auf die vergangenen 7 Tage zurück, dann steht ein Verlust in Höhe von fast 10 Prozent zu buche. Direkt daran schließt sich ein Verlust von 12 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage. Die Marktkapitalisierung beträgt damit noch 1,87 Billionen US-Dollar. Somit stellt der Bitcoin trotz aller Hindernisse nach wie vor Platz 1 auf der Rangliste aller Kryptowährungen dar. Doch der Bitcoin ist keineswegs die einzige Kryptowährung, die in den letzten Wochen mit starken Verlusten zu kämpfen hatte. Bei Ethereum fallen die Verluste zum Beispiel sogar noch höher aus, unter anderem hat der Altcoin rund 20 Prozent innerhalb eines Monats im Wert verloren.

Die Gründe für die Verluste von Bitcoin im Überblick

Im Vordergrund steht in diesem Zusammenhang die US-Zentralbank Fed. Eine Vielzahl von Anlegern und Investoren hatte sich im Vorfeld klar ausgerechnet, dass es noch in diesem Jahr zu einer weiteren Senkung der Leitzinsen s kommen wird, nachdem bereits in den vergangenen Monaten zweimal eine Senkung der Leitzinsen stattgefunden hat. Derzeit sieht es allerdings ganz klar danach aus, dass es in diesem Jahr zu keiner weiteren Zinssenkung kommen wird, beziehungsweise diese als faktisch ausgeschlossen gilt. Der Bruch der Preismarke von 100.000 US-Dollar hat noch zusätzlich dazu beigetragen, dass es für den Bitcoin weiter abwärts geht. Im Zuge des Durchbruchs hat sich eine Vielzahl von Long-Positionen in Luft aufgelöst.

Jetzt in den Bitcoin investieren oder kommt es nun doch zum großen Kurssturz?

Auch wenn sich der Bitcoin in den vergangenen Stunden oberhalb des Supports von 90.000 US-Dollar stabilisiert hat, kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass es in den folgenden Tagen und Wochen zu weiteren Verlusten kommend wird. Derzeit fehlen ganz klar positive Signale, die für einen nachhaltigen Umbruch sorgen. Auf der anderen Seite bietet sich langfristig betrachtet eine ausgezeichnete Einstiegsposition, um von langfristigen Kurssteigerungen profitieren zu können. Mit Bitcoin-Hyper wartet derzeit im Übrigen ein Newcomer, der, wie bereits Eingangs erwähnt, die komplett gegenteilige Entwicklung zum Bitcoin vollzieht.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,9 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

