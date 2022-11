Bitcoin Mining Council-Bericht: Bitcoin laut Umfrage nachhaltiger als gedacht - Studie steht BMC-Umfrage entgegen

• Bitcoin-Hashrate laut Bericht deutlich gestiegen• Erfreuliche Nachhaltigkeitsbilanz• University of New Mexico-Studie steht BMC-Umfrage entgegen

Der Bitcoin Mining Council (BMC) setzt sich aus zahlreichen Bitcoin-Minern zusammen, die die Blockchain des Krypto-Urgesteins vorantreiben wollen. "Wir fördern Transparenz, teilen Best Practices und informieren die Öffentlichkeit über die Vorteile von Bitcoin und Bitcoin-Mining", heißt es dazu auf der Projektseite des Unternehmens. Zu den Gründungsmitgliedern der Organisation zählen unter anderem der Softwareentwickler MicroStrategy, der Krypto-Miner Marathon Digital Holdings und das Blockchain-Unternehmen Galaxy. Eigenen Angaben zufolge sind 51 Mining-Firmen in dem Zusammenschluss enthalten, die 45,4 Prozent der Branche repräsentieren.

Im Oktober 2022 veröffentlichte der Mining-Rat nun einen Bericht zum dritten Quartal des derzeitigen Jahres. Dem Report zufolge stieg die Hashrate des Bitcoin, die die gesamte Rechenleistung des Netzwerks bemisst, im dritten Jahresviertel 2022 um 73 Prozent auf 267.390.203 Tera-Hashs pro Sekunde (TH/s). Ein Tera-Hash entspricht einer Billion Hashes. Zum Vergleich: Dem Bericht zufolge kommt Ethereum Classic, das ursprüngliche Netzwerk der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum, nur auf 141 TH/s. Das Verhältnis zwischen Bitcoin und Ethereum Classic entspreche damit dem Größenverhältnis zwischen dem japanischen Vulkan Fuji, der auf eine Gesamthöhe von 3.776,24 Metern kommt, und einem Sandkorn. Auch die Konkurrenten Dogecoin und Litecoin habe die Cyberdevise damit deutlich hinter sich gelassen.

Darüber hinaus kam der Bitcoin Mining Council zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Bitcoin-Blockchain um das sicherste Krypto-Netzwerk handle, das außerdem deutlich leistungsfähiger sei als alle anderen konkurrierenden Netzwerke zusammen. "Mit einer Hashrate von fast 267 EH [Exa-Hashs] stellt Bitcoin 99 % der gesamten Krypto-Macht dar und bietet die 100-fache Sicherheit aller anderen Krypto-Netzwerke zusammen", so MicroStrategy-CEO und Bitcoin-Fan Michael Saylor, der als Sprachrohr der Organisation dient.

Auch das Thema Nachhaltigkeit stand im Zentrum des Quartalsreports. Zuletzt wurde die weltweit größte Kryptowährung aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs immer wieder kritisiert - zu Unrecht, wie der BTC-Rat befand. Den Berechnungen zufolge, die auf einer Umfrage unter Mitgliedern des Rates basieren, verbraucht das Schürfen von Bitcoins mit 266 Terawattstunden nur 0,16 Prozent der weltweiten Energieproduktion, welche 165.317 Terawattstunden beträgt. Mit 0,04 Milliarden Tonnen an CO2, das beim Minen der Coins entstehen soll, macht das Schürf-Geschäft nur 0,10 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus, der von der U.S. Energy Information Administration mit 34,8 Milliarden Tonnen veranschlagt wurde. "Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass die Mitglieder des BMC und die Teilnehmer der Umfrage derzeit Strom mit einem Anteil von 67,8 % an nachhaltigem Strom verwenden", heißt es von Seite der Organisation. "Basierend auf diesen Daten wird geschätzt, dass der nachhaltige Strommix der globalen Bitcoin-Mining-Industrie jetzt 59,4 % beträgt oder von Q3 2021 bis Q3 2022 im Jahresvergleich um etwa 3 % gestiegen ist, was sie zu einer der nachhaltigsten Industrien weltweit macht."

Unklar ist jedoch, wie zuverlässig die vorgestellten Daten sind, wie "BTC-ECHO" schreibt. So wurden die Umfrageergebnisse nicht wissenschaftlich geprüft, auch eine transparente Auflistung sei nicht gegeben. Damit ist unklar, wie die Umfrage aufgebaut war und wie viele Mitglieder befragt wurden bzw. ihre Ergebnisse lieferten. Dem Krypto-Portal zufolge stand die Organisation in der Vergangenheit bereits öfter aufgrund ihrer Voreingenommenheit sowie ungenauem wissenschaftlichen Arbeiten in der Kritik. So kritisierte Larry Cermak, Autor des Krypto-Newsletters "The Block" etwa den Bericht zum zweiten Quartal 2022. "Das ist wirklich lächerlich", schrieb Cermak auf Twitter. "Keine Methodik offengelegt, sehr zweifelhaftes Ergebnis und super kleine Stichprobe von etwa 5 % der gesamten Hashrate. Niemand weiß, wie der Energiemix aussehen wird, bis die Hashrate aus China umzieht und eine neue richtige Studie durchgeführt wird. Warum vertrauen die Menschen darauf?"

This is really laughable. No methodology disclosed, very dubious result and super small sample of like 5% of the total hashrate. No one knows what the energy mix will look like until the hashrate from China relocates and a new proper study is conducted. Why do people trust this?