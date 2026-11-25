Rekordabflüsse aus US-Spot-ETFs, eine mögliche weitere Zinserhöhung der Fed und Angst an den Märkten belasten den Kryptomarkt. Doch bei den Kapitalströmen zeigen sich auch gegenläufige Signale.

Bitcoin fällt erneut unter 59.000 US-Dollar und nähert sich seinem Zweijahrestief

US-Fonds auf Bitcoin verzeichnen im November Rekordabflüsse

Aussicht auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember belastet zusätzlich

Der Bitcoin ist wieder zeitweise unter die Marke von 59.000 US-Dollar gefallen und nähert sich damit seinem Zweijahrestief. Die Erholung vom Montag, als die größte Kryptowährung im Zuge einer gestiegenen Risikofreude der Anleger zeitweise auf etwas mehr als 64.000 US-Dollar geklettert war, ist damit bereits wieder verpufft.

Zuletzt notierte das Krypto-Urgestein laut CoinMarketCap bei rund 59.000 US-Dollar. Seit Monatsbeginn summiert sich das Minus aber auf mehr als 20 Prozent, allein in den letzten sieben Handelstagen ging es um mehr als 8 Prozent abwärts. Gegenüber dem Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar aus dem Oktober 2025 hat die Kryptowährung inzwischen etwas mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Auch bei den Altcoins setzt sich der Abwärtstrend fort: Ethereum hat auf Sicht der vergangenen sieben Handelstage ähnlich stark nachgegeben. Binance Coin liegt ebenfalls mehr als acht Prozent im Minus, während Ripple fast sieben Prozent weniger kostet als noch vor rund einer Woche.

ETF -Anleger ziehen so viel Geld ab wie nie

Besonders stark unter Druck steht der Kryptomarkt durch die anhaltenden Mittelabflüsse aus US-amerikanischen Bitcoin-Fonds. Allein am Montag zogen Anleger laut The Block rund 570 Millionen US-Dollar ab. Damit verzeichneten die Fonds bereits den fünften Handelstag in Folge Abflüsse. Knapp neun Zehntel davon entfielen auf den iShares Bitcoin Trust, das mit Abstand größte Produkt seiner Art. Seit Monatsbeginn summieren sich die Mittelabflüsse auf rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Der bisherige Negativrekord seit dem Start der Fonds im Januar 2024 wurde damit bereits vor Monatsende übertroffen. Er hatte im Juni 2026 bei rund 4,5 Milliarden US-Dollar gelegen.

Fed-Gefahr: Waller bringt einen großen Zinsschritt ins Spiel

Zusätzlichen Druck erzeugt die Geldpolitik in den USA. Notenbanker Christopher Waller brachte unlängst in einem Interview mit CNBC eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt bei der kommenden Fed-Sitzung ins Spiel. Unternehmen hätten sich daran gewöhnt, ihre Preise jährlich um drei Prozent anzuheben. Möglicherweise müsse man die Menschen regelrecht aufschrecken, sagte Waller. Am Terminmarkt galt an diesem Tag eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent als ausgemacht. Belastend wirkt zudem die Schwäche der US-Technologieaktien, die ebenfalls die Risikofreude der Investoren dämpft. Steigende Zinsen machen Staatsanleihen gegenüber Anlagen ohne laufenden Ertrag attraktiver und können zugleich spekulativen Märkten Liquidität entziehen.

Kaufchance beim Bitcoin? Die Großanleger zögern

Wer im aktuellen Ausverkauf nach einer Einstiegsgelegenheit sucht, findet in der Anlegerstimmung zunächst ein klassisches Gegensignal. Der Crypto Fear & Greed Index lag am Dienstag bei 11 von 100 Punkten und damit tief im Bereich extremer Angst. Die Kapitalströme liefern allerdings noch keine überzeugenden Hinweise auf eine Bodenbildung. Nach Daten des Analysehauses Nansen haben große, selten bewegte Wallets im Monat bis zum 24. November netto rund 10.000 Bitcoin von Börsen abgezogen. Dem standen Verkäufe der US-Fonds von rund 70.000 Bitcoin im November gegenüber. Analyst Nicolai Sondergaard von Nansen wertet die Fondsverkäufe dennoch eher als zyklischen Risikoabbau denn als strukturellen Rückzug. Dafür spreche, dass die kumulierten Nettozuflüsse seit Auflage weiterhin bei rund 52 Milliarden US-Dollar liegen.

Bitcoin: Einstiegschance oder besser noch abwarten?

Für Anleger stellt sich angesichts des deutlichen Kursrückgangs die Frage, ob Bitcoin inzwischen wieder ein attraktives Einstiegsniveau erreicht hat. Die extrem pessimistische Marktstimmung und die anhaltenden Abflüsse aus den US-Fonds zeigen jedoch, dass der Verkaufsdruck noch nicht überwunden ist. Auch die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank könnte die Erholung erschweren. Zwar deutet der Abzug von Bitcoin durch große Wallets darauf hin, dass einzelne Marktteilnehmer die aktuellen Kurse zum Aufbau oder zur Sicherung ihrer Bestände nutzen. Ein belastbares Signal für eine Trendwende ist das bislang aber nicht. Langfristig orientierte Anleger könnten daher eine Stabilisierung des Kurses und eine nachlassende Verkaufsdynamik abwarten, statt bereits auf dem aktuellen Niveau auf eine schnelle Erholung zu setzen. Wer dennoch einsteigt, sollte die hohe Volatilität einkalkulieren und nur Kapital einsetzen, dessen Verlust verkraftbar ist.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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