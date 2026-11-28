ETF-Abflüsse auf Rekordniveau und Zinsangst setzen Bitcoin zu, doch Großanleger greifen zu: Wer behält bei der Preisfindung die Oberhand?

Rekordabflüsse bei US-ETFs treffen auf kaufende Großanleger

Zinsangst vor der Fed-Sitzung prägt die Stimmung am Kryptomarkt

Strategy könnte durch den MSCI-Schritt zum Belastungsfaktor werden

Bitcoin fiel am Samstag wieder unter die 60.000 US-Dollar-Marke. Gemäß Coinmarketcap notierte die älteste Kryptowährung zuletzt 3,6 Prozent tiefer bei 59.323,15 US-Dollar. Damit rückt das Tief vom 21. November in den Blick, als die Kryptowährung mit 55.251,60 US-Dollar den niedrigsten Stand seit zwei Jahren erreichte. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Abflüsse aus ETFs oder der Zukauf von Großanlegern den Ausschlag geben.

Aktien belasten Bitcoin

Reuters nennt als Belastungen überzogene Bewertungen bei KI-Aktien, Sorgen um die Profitabilität der KI-Infrastrukturausgaben, steigende Kreditkosten, regulatorische Risiken nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen und den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang. Reuters zufolge bewegt sich Bitcoin zunehmend im Gleichklang mit Aktien.

ETF -Abflüsse: Rekord im November, Fed-Sitzung im Dezember

US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten im November Nettoabflüsse von rund 4,94 Milliarden US-Dollar, wie SoSoValue bis zum 24. November ermittelte, und übertrafen damit den Monatsrekord von 4,51 Milliarden US-Dollar aus dem Juni. Nach Angaben von Jan Brzezek, CEO von Zodia Markets, stammten rund 90 Prozent der Abflüsse vom Montag aus BlackRocks Fonds. Die Abflüsse vom Montag konzentrierten sich damit weitgehend auf einen Anbieter.

Brzezek, Marc Dumpff von BTCNow und Lin Han, CEO von Gate, sehen in einem Forbes-Bericht von Ende November eher Risikoreduktion klassischer Investoren vor der erwarteten Zinserhöhung als eine Abkehr von Bitcoin. Han sagt, Bitcoin habe sich im November nicht verändert, das makroökonomische Umfeld schon. Terminmärkte preisen laut dem Forbes-Autor Murtuza Merchant eine Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Dezember zu knapp 97 Prozent ein.

Großanleger kaufen, Strategy bleibt Risiko

Laut CryptoQuant kauften Großinvestoren mit 1.000 bis 10.000 Bitcoin zwischen dem 30. September und dem Tief am 21. November 121.117 Bitcoin, die größte Akkumulation im vierten Quartal seit 2020. Ihre nicht realisierten Gewinne fielen dabei von 124,7 auf 23,8 Milliarden US-Dollar. Großanleger stockten also auf, während ihre Buchgewinne schmolzen. Grayscale-Forschungschef Zach Pandl schrieb laut Cointelegraph, Bitcoin habe bei rund 62.000 US-Dollar überverkauft gewirkt, KI-Risiken könnten aber kurzfristig die Preise dominieren. Coinbase-CEO Brian Armstrong deutete laut investing.com an, Bitcoin könnte sein zyklisches Tief erreicht haben.

Eine Belastungsprobe steht jedoch noch bevor: MSCI streicht den Bitcoin-Halter Strategy nach dem 30. November aus seinen globalen Indizes, JPMorgan schätzt gemäß Forbes mögliche Verkäufe von Indexfonds auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Ob Käufer diesen Druck auffangen, entscheidet sich auch an dieser Umschichtung.

Die FOMC-Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026 mit neuen Wirtschaftsprojektionen dürfte zeigen, ob die eingepreiste Zinserhöhung kommt und ob der Risikoabbau institutioneller Anleger nachlässt. Vorher macht der Index-Abgang von Strategy sichtbar, wie belastbar der Markt gegenüber Verkaufsdruck ist.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at

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