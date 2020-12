Bitcoin setzt Rekordrally ungehindert fort - 27.000 US-Dollar-Marke locker übersprungen

Trotz Weihnachtsfeiertagen und vermeintlich ruhigem Wochenende ist die Stimmung am Kryptowährungsmarkt ausgesprochen gut.

Die größte Kryptowährung der Welt überspringt eine Rekordmarke nach der anderen und lässt am Sonntag auch die wichtige 27.000 US-Dollar-Marke weit hinter sich. In der Spitze wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei 27.853,09 US-Dollar gehandelt.

Erst am Vortag war die psychologisch wichtige 25.0000 US-Dollar-Marke geknackt worden, doch die Rally setzte sich weiter fort.

Allein in diesem Jahr hat die Digitalwährung damit bereits rund 248 Prozent gewonnen. Dabei hatte sich der digitale Coin im Frühjahr, bedingt durch die Verkaufswelle infolge der Corona-Pandemie, die alle Anlagearten belastet hatte, sogar von 8.000 US-Dollar zum Jahresstart auf 4.000 US-Dollar halbiert.

Haupttreiber der Bitcoin-Rally bleibt die zunehmende Akzeptanz am Markt. Hinzu kommt, dass unter anderem der Bezahldienst PayPal Kunden die Bezahlung in Digitalwährungen wie Bitcoin ermöglichen will. Und auch die zunehmende Nachfrage von institutioneller Seite wirkt sich preistreibend aus.



Redaktion finanzen.net