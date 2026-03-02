Rentable BTC-Anlage? 02.03.2026 11:04:47

Bitcoin: So lohnend wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Anleger, die vor Jahren in Bitcoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 49 651,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,02014 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 323,28 USD, da Bitcoin am 01.03.2026 65 703,04 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,33 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 62 896,90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 124 774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

