|Rentable BTC-Anlage?
|
02.03.2026 11:04:47
Bitcoin: So lohnend wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen
Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 49 651,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,02014 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 323,28 USD, da Bitcoin am 01.03.2026 65 703,04 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,33 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 62 896,90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 124 774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
