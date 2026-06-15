Bitcoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bitcoin gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Bitcoin 25 118,80 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,03981 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 616,57 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 14.06.2026 auf 65 725,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,66 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 60 890,22 USD. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net