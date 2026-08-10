Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Bitcoin verdienen können.

Bitcoin notierte am 09.08.2023 bei 29 574,90 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0,00338 Bitcoin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 09.08.2026 auf 64 801,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,11 Prozent erhöht.

Am 30.06.2026 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net