Bitcoin-Spot-ETF: Cameron Winklevoss schießt erneut gegen SEC

• Expansion ins Ausland als Flucht vor SEC• Aktuelle Bitcoin-Spot-ETF-Anträge als unzureichend zurückgewiesen• Deutliche Kursbewegungen beim Bitcoin

Es ist nicht das erste Mal, dass Cameron Winklevoss, der 2015 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tyler die ins Straucheln geratene Kryptobörse Gemini gegründet hat und als solider Krypto-Investor gilt, seine Kritik an der SEC nicht hinter dem Berg hält. Wie andere Krypto-Unternehmen derzeit auch, versuchen die Winklevoss-Zwillinge ihre unter anderem nach einer Millionenstrafe durch die SEC angeschlagene Kryptobörse durch Expansion ins Ausland zu retten und sich den regulatorischen Eingriffen durch die US-Börsenaufsicht zu entziehen.

In seinem Tweet bekräftigte Cameron Winklevoss nun seine Kritik an der US-amerikanischen Börsenaufsicht.

Today marks 10 years since @tyler and I filed for the first spot Bitcoin ETF. The @SECGov's refusal to approve these products for a decade has been a complete and utter disaster for US investors and demonstrates how the SEC is a failed regulator. Here's why: