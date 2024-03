Bitcoin springt über 71.000 US-Dollar: Kryptokurse am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagmittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 71.733,35 US-Dollar und damit 3,98 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 68.989,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,24 Prozent auf 441,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 423,94 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,67 Prozent auf 4.026,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.883,99 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 7,98 Prozent stärker bei 94,49 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 87,51 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,71 Prozent auf 0,6249 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 0,6084 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,56 Prozent auf 0,7421 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,7166 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -1,34 Prozent auf 144,57 US-Dollar. Gestern war Monero noch 146,52 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt IOTA am Montagmittag hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,3590 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,3543 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0062 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0065 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1399 US-Dollar am Vortag auf 0,1460 US-Dollar nach oben (4,38 Prozent).

Indessen verstärkt sich der NEM-Kurs um 9,06 Prozent auf 0,0586 US-Dollar. Am Vortag notierte NEM bei 0,0537 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 2,90 Prozent auf 41,38 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 40,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 4,46 Prozent auf 17,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at