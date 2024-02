Bitcoin steigt auf neues Einmonatshoch

Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Coinmarketcap bis auf rund 44.728.54 US-Dollar. Zuletzt war der Cybercoin noch 44.521,86 US-Dollar wert. Auch andere Digitalwerte wie die am Marktwert gemessene Nummer zwei, Ether , konnten zulegen.

"Die Serie der Gewinnmitnahmen dürfte damit beendet sein", kommentierte Kryptofachmann Timo Emden von Emden Research. In den vergangenen Wochen hatte der Bitcoin nur noch wenig von der erstmaligen Zulassung spezieller Indexfonds in den USA profitieren können. Die Börsenaufsicht SEC hatte Mitte Januar mehrere Spot-ETFs auf Bitcoin zugelassen und damit zumindest kurzfristig für Euphorie unter Kryptofans gesorgt. Die anfängliche Begeisterung legte sich aber rasch wieder, was sich in Kursverlusten niederschlug.

Ein zweischneidiges Schwert für riskante Anlagen wie Bitcoin sind derzeit die Zinserwartungen an den Finanzmärkten. Einerseits wird damit gerechnet, dass große Notenbanken wie die US-Zentralbank ihre Leitzinsen wegen der rückläufigen Inflation im Jahresverlauf reduzieren, was Bitcoin & Co. tendenziell zugute kommen dürfte. Andererseits sind Zeitpunkte und Ausmaß ungewiss. Zuletzt haben prominente Währungshüter eher für Ernüchterung gesorgt, indem sie die hohen Zinssenkungserwartungen gedämpft haben.

