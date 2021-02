Bitcoin steigt über 55.000 US-Dollar - Musk sorgt erneut für Auftrieb - Marktwert steigt auf über 1 Billion Dollar

Am Freitag wurde beim Kurs ein Rekordhoch bei über 55.000 Dollar erreicht. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die mit Abstand marktgrößte Kryptowährung bis zu 55 772,80 Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch bei rund 51 000 Dollar notiert.

Der Marktwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins stieg am Freitag auf einen Höchstwert von 1,027 Billionen Dollar. Damit legte er im laufenden Jahr um über 400 Milliarden Dollar zu.

Für Kursauftrieb sorgte erneut der schillernde Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Über Twitter sagte er, warum Kryptowährungen aus seiner Sicht traditionellen Währungen vorzuziehen seien. Wenn herkömmliche Währungen mit negativen Realzinsen belegt seien, würde sich nur ein Narr nicht anderweitig umschauen, schrieb Musk. Er umschrieb damit den Verlust, den viele Anleger angesichts extrem niedriger Zinsen und unter Berücksichtigung der Inflation derzeit hinzunehmen haben.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is "almost".