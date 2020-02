Bitcoin-Terminkontrakte - Wetten auf einen fallenden oder steigenden Bitcoin-Kurs nachgefragt

• Bitcoin-Terminkontrakte immer beliebter• Zahl der meldepflichtigen Händler auf Allzeithoch• Großteil der Trader auf "Long"-Seite

Generell ist der Bitcoin-Kurs für seine Volatiliät bekannt. Auf die Kursrally zu Beginn dieses Jahres - im Februar kletterte der Kurs erstmals wieder über die 10.000-US-Dollar-Marke und stieg zeitweise gar bis auf fast 10.500 US-Dollar - folgte eine Korrektur. Aktuell hält sich der Kurs bei rund 9.600 US-Dollar. Für das noch junge Jahr 2020 ergibt sich damit dennoch ein Kursplus von bislang mehr als 30 Prozent. Während das anstehende Bitcoin-Halving großes Interesse auf sich zieht, stehen auch BTC-Futures immer mehr im Fokus der Anleger.

Bitcoin-Terminkontrakte erfreuen sich großer Beliebtheit

Denn seit Dezember 2017 bietet sich Anlegern eine neue Möglichkeit, am Krypto-Markt teilzuhaben: Durch Trading-Vehikel der Chicago Mercantile Exchange (CME) oder auch der Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist es möglich, Wetten auf den Bitcoin-Kurs abzuschließen. Wie eine aktuelle Untersuchung zu Bitcoin-Futures, auch BTC-Terminkontrakte genannt, offenbart, steigt das Interesse an dieser Thematik stetig. Das berichtet BTC-ECHO. So sei der Januar für die CME Group der zweitbeste Monat seit dem Launch Ende 2017 gewesen, wie die Krypto-Analysten von TheBlock mit Bezug auf den "Commitment of Traders Report" (CoT-Report) der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jüngst berichteten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei das durchschnittliche Futures-Volumen um 70 Prozent angestiegen, heißt es in der Analyse des Reports weiter. Das Volumen aller offenen Positionen (Open Interest), welches signalisiert, dass mehr Geld in den Markt fließt, sei indes seit dem 31. Dezember vergangenen Jahres um etwa 100 Prozent angewachsen. Am 13. Februar habe der Gesamtbetrag des Open Interest an Bitcoin-Futures auf BitMEX, OKEx, Bakkt, CME und anderen wichtigen Plattformen gar die 5-Milliarden-US-Dollar-Marke überschritten, berichtet Coincierge.

Aggregated open interest for Bitcoin futures has surpassed $5 billion on Feb. 13, according to data compiled by The Block. https://t.co/qnHn2h5K91 pic.twitter.com/bnCo7ywTl6 February 14, 2020

Neue Positionierung der Trader

Neben dem Anstieg des Volumens konnten die Analysten von TheBlock darüber hinaus eine veränderte Positionierung der verschiedenen Klassifizierungen von Händlern feststellen, was dafür spreche, dass es neue Trader im Futures-Handel gebe. Insgesamt steige das Interesse somit weiter. Seit Einführung der Terminkontrakte konnte die CME Group einen weiteren Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Gesamtzahl der meldepflichtigen Händler verzeichnen - die Anzahl erklomm kürzlich sogar ein Allzeithoch, berichtet TheBlock. Auch auf der Handelsplattform Bakkt, einer Tochter der New York Stock Exchange, würden fleißig Terminkontrakte gehandelt werden, heißt es bei BTC-ECHO.

Ein Großteil der Trader, insbesondere auch die neu hinzugekommenen, wetteten dabei zuletzt auf steigende Bitcoin-Kurse, wie aus dem CoT-Report hervorgeht. Nur ein geringer Teil sei auf der "Short"-Seite zu verorten. Dabei handele es sich vor allem um größere Hedgefonds, die sich vermutlich zur Portfolio-Absicherung so positionierten, schätzen die TheBlock-Analysten.

Redaktion finanzen.at