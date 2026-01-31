Bitcoin unter 80.000 Dollar: Kryptomarkt setzt Talfahrt fort

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Zeitweise fällt Bitcoin um 5,23 Prozent auf 78.609,80 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 18,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 11,13 Prozent auf 57,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 11,37 Prozent auf 2.405,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Zeitweise schlägt ein Minus von 10,97 Prozent auf 491,61 US-Dollar zu Buche.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 10,76 Prozent auf 1,56 US-Dollar.

Indes fällt auch der Monero-Kurs. Für Monero geht es auf 447,34 US-Dollar nach unten (-2,36 Prozent).

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Am Abend gibt Cardano um 12,82 Prozent auf 0,2839 US-Dollar ab.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Zeitweise steht ein Minus von 10,66 Prozent auf 0,1718 US-Dollar zu Buche.

Währenddessen geht es auch für den Tron-Kurs abwärts. Am Abend werden 0,2871 US-Dollar ausgewiesen, was einem Minus von 2,56 Prozent entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 8,1 Prozent auf 779,60 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Er gibt um 12,88 Prozent auf 0,1014 US-Dollar ab.

Zudem gibt Solana nach. Um 12,02 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs auf 102,75 US-Dollar.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es auf 9,72 US-Dollar nach unten (-11,05 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Zeitweise fällt der Chainlink-Kurs um 11,36 Prozent auf 9,55 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 13,52 Prozent auf 1,11 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.