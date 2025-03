Bitcoin vor neuem Höhenflug? Experte erwartet Allzeithoch bis zur Jahresmitte

• Bitcoin ist seit Januar von 109.000 US-Dollar zurückgekommen• Experte Timothy Peterson erwartet neue Rekordstände bis Juni• Analyst PlanB sieht keinen Bärenmarkt

109.000 US-Dollar war ein Bitcoin noch im Januar wert. Seitdem hat die älteste Kryptowährung kräftig korrigiert, zwischenzeitlich war sogar die Marke von 75.000 US-Dollar in Sichtweite gerückt.

Bärenmarkt vs. vorübergehende Korrektur

Während einige Beobachter bereits einen Bärenmarkt ausgemacht haben, sehen andere den jüngsten Kursrückgang gelassen. Schließlich fallen am Kryptomarkt Einbrüche ebenso wie Aufschläge naturgemäß deutlicher aus als etwa am Aktienmarkt und die Bitcoin-Historie ist von zahlreichen teils massiven Schwankungen geprägt.

Neue Allzeithöchststände möglich

Einer derjenigen Experten, die nicht an einen dauerhaften Abwärtstrend glauben, ist Timothy Peterson. In einem Beitrag auf der Plattform "X" verweist er auf die Bitcoin-Historie und setzt - eine Wiederholung dieser Ereignisse vorausgesetzt - auf neue Bitcoin-Rekorde. "Bitcoin notiert nahe dem unteren Ende seiner historischen saisonalen Spanne. Fast die gesamte jährliche Performance von Bitcoin findet in zwei Monaten statt: April und Oktober. Es ist durchaus möglich, dass Bitcoin vor Juni ein neues Allzeithoch erreicht", schreibt der Experte und untermauert seine Einschätzung mit einem Zehnjahreschart des Bitcoin, der eben diese Kursmuster bestätigen soll.

Bitcoin is trading near the low end of its historical seasonal range. Nearly all of Bitcoin's annual performance occurs in 2 months: April and October. It is entirely possible Bitcoin could reach a new all-time high before June. pic.twitter.com/p8upTNAkKH - Timothy Peterson (@nsquaredvalue) March 15, 2025

Auch der Krypto-Analyst PlanB sieht den Bitcoin nicht in Gefahr, in einen Bärenmarkt einzutreten. "Manche prophezeien einen Bärenmarkt. Ich stimme dem nicht zu", schrieb er auf "X". Der Bitcoin habe sich seit dem Jahr 2023 jedes Jahr mindestens verdoppelt - von 20k auf 40k im Jahr 2023 und von 40k auf 80k im Jahr 2024. " Was wäre, wenn sich dieser stetige Aufwärtstrend fortsetzt, von 80.000 auf 160.000 $ im Jahr 2025, auf 320.000 $ im Jahr 2026, auf 640.000 $ im Jahr 2027 usw.? Ja, ein solches Szenario würde das Ende des 4-Jahres-Zyklus bedeuten, früher als ich ehrlich gesagt erwartet hatte, aber es würde zu einem reiferen Markt passen", schreibt er in seinem Post.

Some are calling the bear market. I don't agree. The fact that Bitcoin’s 200-week arithmetic and geometric means have been close together for over a year indicates reduced volatility and steady sustained uptrend, doubling from $20k to $40k in 2023 and from 40k to $80k in 2024.… pic.twitter.com/paSkiQcKSy - PlanB (@100trillionUSD) March 19, 2025

Noch macht der Bitcoin wenig Anstalten, neue Höchststände in Angriff zu nehmen, die Kryptowährung wurde zuletzt noch bei rund 85.100 US-Dollar gehandelt - deutlich unter den Höchstständen vom Januar (Stand: 28. März 2025).



Redaktion finanzen.at