03.10.2025 17:24:39
Bitcoin zieht weiter Richtung Rekordhoch an
Im Verlauf einer Woche ist der Kurs des Bitcoin um mehr als 10.000 Dollar gestiegen. Stärkster Preistreiber ist die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Nachfrage nach Bitcoins.
Darüber hinaus dürfte auch die jüngste politische Entwicklung in den USA die Nachfrage stützen, meint Analyst Timo Emden von Emden Research. "Inmitten politischer Unsicherheiten suchen Anleger zusehends nach Anlagealternativen wie Bitcoin."
Nach Einschätzung von Emden dürfte der Bitcoin auch vom sogenannten "Shutdown" profitieren. Seit dem 1. Oktober sind viele Staatsbedienstete in den USA im Zwangsurlaub und Behörden befinden sich im Notbetrieb. Zuvor waren Haushaltsverhandlungen im Kongress gescheitert und der Shutdown war in Kraft getreten. Das bedeutet, dass Bundesbehörden wegen eines Finanzierungsstopps einen Großteil ihrer Arbeit einstellen./jkr/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1745
|
0,0026
|
|
0,22
|Japanischer Yen
|
173,07
|
0,5500
|
|
0,32
|Britische Pfund
|
0,8716
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9335
|
-0,0010
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,1392
|
0,0194
|
|
0,21
