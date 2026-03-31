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31.03.2026 12:31:11
Block Shares Rise 4% Pre-Market As Square Introduces Automatic Bitcoin Payments For Merchants With No Processing Fees
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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